Gençlerbirliği'nde Ümit Özat dönemi

Teknik direktör İbahim Üzülmez ile yollarını ayıran Gençlerbirliği, bugün Ümit Özat ile sözleşme imzalayacak.

Güncellenme 08 Kasım 2016 12:36

Gençlerbirliği'nde İbrahim Üzülmez dönemi sona erdi. Gençlerbirliği Ümit Özat ile bugün saat 15.00'te Özat ile sözleşme imzalayacak.

Antalyaspor'a yenilerek galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Gençlerbirliği'nde teknik direktör İbrahim Üzülmez'le yollar ayrıldı.

BÜLENT UYGUN'A TEKLİF GÖTÜRÜLDÜ

Genç teknik adamın boşluğu ise hemen dolduruldu. Kırmız-Siyahlılar, ilk olarak Katar'ın Um Salal takımını çalıştıran Bülent Uygun'a teklif götürdü. Tecrübeli çalıştırıcının, sözleşmesinin sezon sonunda bitmesi dolayısıyla ödenmesi gereken 1 milyon euro tazminat olduğunu belirtmesi üzerine rotayı son olarak Mersin'de görev yapan Ümit Özat'a çeviren Başkent ekibi genç hocayla el sıkıştı.

Gençlerbirliği teknik direktörlüğüne getirilen Ümit Özat'ın bugün saat 15.00'te Özat ile sözleşme imzalaması bekleniyor.

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