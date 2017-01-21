Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Cavcav yoğun bakımda

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav bir süredir tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı.

Güncellenme 21 Ocak 2017 11:40

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav yoğun bakıma alındı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, sağlık problemleri nedeniyle bir süredir tedavi gören İlhan Cavcav'ın, bugün sabah saatlerinde yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Cavcav'ın sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, Gençlerbirliği Kulübü yönetim kurulu üyelerinin de hastaneye gittiği belirtildi.

CNN Türk