Gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı

Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'nin, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığı öğrenildi.

Güncellenme 07 Kasım 2016 17:50

Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği teknik direktör İbrahim Üzülmez'in görevine son verildi.

Ankara temsilci bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 10 maçta topladığı 11 puanla 9. sırada bulunuyor.

SON 5 HAFTA GALİBİYET ALAMADI

Gençlerbirliği, başarılı performansını ligde 6. haftadan itibaren sürdüremedi. 6. haftada deplasmanda oynadığı Akhisar Belediyespor maçından golsüz eşitlikle ayrılan Gençlerbirliği, 7. haftada sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. 8. haftada Rize deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar, 9. haftada sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 10. haftada deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.



Ligin son 5 haftalık bölümünde sadece 2 gol atan başkent ekibi, kalesinde ise 5 gole engel olamadı. Gençlerbirliği, son 5 haftada galibiyet alamazken, 11 puan ve averajla 9. sıraya geriledi. Gençlerbirliği, 2015-2016 sezonunun ilk 10 haftalık bölümünde ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşamıştı.

Hürriyet