Gençlerbirliği, İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdı
Ankara temsilcisi Gençlerbirliği'nin, teknik direktör İbrahim Üzülmez ile yollarını ayırdığı öğrenildi.
Spor Toto Süper Lig ekibi Gençlerbirliği teknik direktör İbrahim Üzülmez'in görevine son verildi.
Ankara temsilci bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 10 maçta topladığı 11 puanla 9. sırada bulunuyor.
SON 5 HAFTA GALİBİYET ALAMADI
Gençlerbirliği, başarılı performansını ligde 6. haftadan itibaren sürdüremedi. 6. haftada deplasmanda oynadığı Akhisar Belediyespor maçından golsüz eşitlikle ayrılan Gençlerbirliği, 7. haftada sahasında Galatasaray'a 1-0 kaybetti. 8. haftada Rize deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle ayrılan kırmızı-siyahlılar, 9. haftada sahasında Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıktan sonra 10. haftada deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Ligin son 5 haftalık bölümünde sadece 2 gol atan başkent ekibi, kalesinde ise 5 gole engel olamadı. Gençlerbirliği, son 5 haftada galibiyet alamazken, 11 puan ve averajla 9. sıraya geriledi. Gençlerbirliği, 2015-2016 sezonunun ilk 10 haftalık bölümünde ise 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi yaşamıştı.
Hürriyet