Genç Girişimciler Doğayı Evimize Getiriyor!

‘MANTAR KUTUSU’ isimli ilk ürünleriyle Permakültür Organik Tarım Ürünleri firması doğayı mutfaklarımıza taşımayı başarmış durumdalar.

Güncellenme 31 Ocak 2017 08:51

2014 yılında Tübitak desteği ile kurulan Permakültür Organik Tarım Ürünleri firması yepyeni bir ürünle karşımıza çıkmış. İki yıl süren Ar-Ge çalışmalarını kısa süre önce tamamlayarak herkesin kendi evinin mutfağında organik istiridye mantarı yetiştirmesini sağlayan ‘Mantar Kutusu’ isimli ürün yoğun ilgi ile karşılaşmış durumda. Peki ‘Mantar Kutusu’ nasıl çalışıyor ve doğayı evimize nasıl taşıyor? Firmanın kurucusu Ozan Çoğalan ‘Mantar Kutusu’nu ‘insanların kentin ortasında, kendi yiyeceklerini hem de organik olarak yetiştirmelerini sağlayacak bir araç olarak tanıtıyor. Kullanımı son derece basit olan bu ürün sadece günde iki kere sulamanız durumunda 10 gün içerisinde mutfağınızda muhteşem lezzetlere sahip organik, gurme mantarlar yetiştirmenizi sağlamakta.

‘Kendi yemeğini yetiştirme kültürünü geri kazanmalıyız’

Özellikle Avrupa’da yükselen bir trend olan ‘kendi yemeğini yetiştir’ akımının ülkemizde de hissedilmeye başladığını söyleyen Permakültür Organik Tarım Ürünleri Genel Müdürü Ozan Çoğalan ‘ Kendi yemeğini yetiştirmek kentli insan için ne yazık ki pek mümkün olamıyor. Fakat yiyeceğin yemeğin en azından bir parçasını yetiştirmek bile müthiş bir tatmin ve keyif sağlayan bir uğraş’ dedi. Kuruluş amaçlarını ve hedeflerini de ‘Firma olarak 2014 yılında yola çıktığımızda insanlara mutfaklarını aynı zamanda bir hobi bahçesi haline getirmelerini sağlayacak araçları üretmeyi hedefledik. Bu kapsamanda ilk olarak Mantar Kutusu isimli ürünümüzü piyasaya çıkardık. Mantar Kutusu ile isteyen herkes kendi mutfaklarında organik istiridye mantarı üretebilmekte. Üstelik tek yapmaları gereken sadece günde birkaç defa sulamak. Şimdilik gurme restoranlarda sıkça karşılaştığımız pembe-sarı ve gri istirdiye mantarlarını yetiştirebiliyorsunuz. İlerleyen aylarda yeni mantar türlerini de yetiştirmek mümkün olacak. Sadece mantar değil başka ürünleri de kendi evimizde yetiştirmemiz mümkün o yüzden mutfaklarımızı sadece yemek pişirdiğimiz değil aynı zamanda ürettiğimiz yerler haline getirecek ürünleri de kısa sürede hizmetinize sunacağız.’ diyerek özetledi.

Üniversite sıralarından arkadaş olan girişimcilerin başlattığı ve gıda sektöründe önemli farklar yaratacağa benzeyen bu girişimle ve Mantar Kutusu ile ilgili detayları www.mantarkutusu.com ‘dan edinmek mümkün.