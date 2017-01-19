Geliyoo İçin Bakanlıktan Açıklama

Türkiye'de son zamanlarda en çok konuşulan konularından olan Geliyoo adlı arama motoru için Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'ndan resmi açıklama geldi.

Güncellenme 19 Ocak 2017 12:27

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde yapılan açıklamalarda yerli arama motoru konusunda çalışmalara başlandığı ve bu konuda Türkiye'nin önemli bir projeyi geliştireceği belirtilmişti. Uzun zamandan beri Türkiye'de kullanımda olan Geliyoo arama motoru için dün ajanslara servis edilen haberlerin kontrol edilmeden yayınması, resmi yerli arama motorunun Geliyoo olarak lanse edilmesine yok açtı. Bu durum ise kısa süre içerisinde pek çok tartışmanın yaşanmasına neden oldu.

Bakanlıktan Açıklama Gecikmedi

Bu tartışmalar üzerine bakanlık resmi açıklama yayınlamak zorunda kaldı. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalarda mevcut projenin bakanlı tarafından yürütülen yerli arama motoru ile herhangi bir ilişkisinin olmadığı ve bu nedenle sadece özel bir teşebbüs olarak kabul edilebileceği belirtildi.

Bakanlık tarafından yapılan bu açıklamanın ardından özellikle yerli arama motoru olarak ifade edilen Geliyoo.com'un sadece mevcut piyasadaki gündemden yararlanmak istediği, haberde bazı kelime oyunları yaparak kullanıcıları bu yönde yanılgıya düşürdüğü ortaya çıktı. Özellikle haberlerde yer alan 10 milyon TL’lik yatırımlar gibi farklı sözlerin kullanılması da kullanıcıların en çok tepkisini çeken detaylardan birisi oldu. Öyle ki benzer sistemler çok kısa süre içerisinde kurularak mevcut arama motoru ile adeta dalga geçildi. Bakanlık tarafından yapılan bu açıklamaların ardından ise tartışmalar için son nokta koyuldu.