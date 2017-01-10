Gebelik stresinden korunmanın 5 yolu

Gebelik stresi ile başa etmek zannettiğiniz kadar zor değil...

Güncellenme 10 Ocak 2017 19:54

Ne yaşarsa yaşasın, her daim gülümseyebilen insanlar sizin de dikkatinizi çekti mi? Onların hayatının mükemmel olduğunu düşünmeyin. Sadece stres ile baş etmeyi öğrendikleri için stresin etkisi altına girmiyorlar. Bunu siz de başarabilirsiniz. Önce hamileliğin farklı yönlerini okumanız gerekiyor. Sonrasında strese gerek olmadığını zaten anlayacaksınız.

Stres pek çok hastalığın tetikleyicisi olabiliyor. Özellikle hamilelik döneminde yaşanan stres hem anne adayını hem de bebeği olumsuz etkiliyor. Bu yüzden hamilelik döneminde anne adaylarının olabildiğinde stresten uzak durmaları şart!

Peki, stresten tamamen arınmak mümkün mü? Zor olsa da imkansız değil. Bu yüzden ne kadar çabalarsanız, o kadar huzurlu bir hamilelik dönemi geçirirsiniz. Sizi, gebelik stresinden kurtaracağını umduğumuz 5 önerimiz var. Hadi başlayalım…

1- Hamilelik Güzeldir!

Toplumda hamilelik döneminin zor geçtiğine dair bir kanı var. Oysa sadece biraz farklı hissedeceksiniz, hepsi bu! Elbette ağrı, sızı, ödem gibi küçük sorunlar yaşayabilirsiniz. Ancak bu durum hamileliğe özel değil. Gebelik öncesinde daha önce hiçbir yeriniz ağrımadı mı? Şimdiden neler yaşayacağınızı düşünüp strese girmenin hiçbir faydası yok. Kendinize şu cümleyi tekrarlayın ve gülümseyin; hamilelik güzeldir!

2- Dünyanın En Güzel Duygusu

Sizi nelerin beklediğini bir kenara bırakın. Anne olanlar annelik duygusunun dünyanın en güzel duygusu olduğunu söylüyor. Bu muhteşem hissiyata kendinizi hazırlayın. Hamilelik dönemi sona erdiğinde dünyanın en güzel duygusunu yaşayacaksınız. Stres değil mutluluk sizi kuşatmalı.

3- Değişmeyeceksiniz, Anne Olacaksınız!

Anne olduktan sonra hayatınızdaki her şeyin değişeceğini düşünüyorsunuz. Oysa hiçbir şey değişmeyecek. Sadece ailenize bir birey daha katılacak. Eskiden olduğu gibi sinemaya, tiyatroya gidecek, arkadaşlarınızla keyifli sohbetler yapacak, saatlerce kitap okuyabileceksiniz. Yani siz istemediğiniz sürece, yaşamınız değişmeyecek.

4- Vücudunuzdaki Değişimleri Strese Dönüştürmeyin

Bu süreçte vücudunuz hızla değişecek. Fakat bu değişimi çok fazla ciddiye almanıza gerek yok. Doğumdan bir süre sonra fazla kilolarınızdan kurtulacaksınız. Ayrıca, pek bahsedilmese de hamilelik tüm vücudunuzu yenileyen bir süreçtir. Doğumdan sonra cildinizin mükemmel görüneceğini biliyor musunuz? Hatta cildiniz hamilelik döneminde daha aydınlık ve ışıltılı görünecek. Çünkü gebelikte vücut % 50 daha fazla kan pompalar. Yağ bezleri birden daha hızlı çalışmaya başlar. Haliyle bu değişim cildinizi güzelleştirir.

5- Kötü Başlasa da Mükemmel Gidebilir!

Gebeliğin ilk haftaları her anne adayının en zorlandığı dönemdir. Bu yüzden hamileler 9 ayı bu şekilde geçireceklerini düşünür ve endişeye kapılır. Oysa bebeğiniz karnınızda büyüdükçe, hamilelikle ilgili yaşadığınız sıkıntılar azalacak. Önce mide bulantılarından, sonra kramplardan ve aşırı koku hassasiyetinden kurtulacaksınız. Sakın strese kapılmayın, sadece biraz sabır!