Gazi'de "dur" ihtarına uymayan araca ateş açıldı: 2 ölü

İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde, polis "dur" ihtarına uymayan araca ateş açtı. Olayda araçta bulunan 2 genç öldü, bir kişi yaralandı.

Güncellenme 15 Nisan 2017 08:58

Gazi Mahallesi'nde akşam saatlerinde polisin dur ihtarına uymayan otomobile ateş açıldı. Otomobilde bulunan 3 genç ağır yaralandı. Yaralılardan ikisi hastaneye getirildiğinde yaşamını yitirdi. Gençlerin ormanda doğum günü kutladıkları ve ehliyetleri olmadığı için durmadıkları iddia edildi.

Cumhuriyet