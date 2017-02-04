Gaziantep'te polis aracına uzun namlulu silahla ateş açıldı

Gaziantep Şahinbey'de polisin "dur" ikazına uymayan bir kişi, otomobilinden polis aracına uzun namlulu silahla ateş açtıktan sonra kaçtı. Polis zanlının peşinde.

Güncellenme 04 Şubat 2017 20:39

Merkez Şahinbey ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine Mehmet Ali Ş'nin kullandığı otomobili durdurmak istedi.

'DUR' İHTARINA UYMADI

Polisin "dur" ikazına uymayan zanlı, uzun namlulu silahla polise ateş ettikten sonra otomobiliyle kaçtı.

Ölen ya da yaralanın olmadığı olayda, ekiplerin araştırması sonucu zanlının kullandığı araç plakasının sahte olduğunu, mermilerin ise zırh delici özelliği bulunduğu belirlendi.



Polis, aynı mahallede yaşadığı tespit edilen zanlının evine operasyon düzenledi.



Özel harekat ekipleri ve zırhlı araç desteğiyle mahalleyi çevreleyen ekipler, kapısını koçbaşıyla kırdıkları zanlının evinde arama yaptı.



Evde bulunan 2'si kadın 3 kişiyi gözaltına alan ekiplerin zanlıyı yakalama çalışmaları sürüyor.

NTV