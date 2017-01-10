Gaziantep'te polis aracına silahlı saldırı

Gaziantep'ten ikinci saldırı haberi geldi. Devriye görevi yürüten polis aracına, içinde 3 kişi olan araçtan ateş açıldı.

Güncellenme 10 Ocak 2017 20:22

Bugün Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısının ardından Gaziantep'te ikinci bir saldırı olayı da saat 19.30'da devriye görevini sürdüren polis aracına gerçekleştirildi. Kavaklık Mahallesi'nde devriye gezen polis aracına yanından geçen bir otomobilden silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ilk ateşe polisler de anında karşılık verdi. Kısa süre yaşanan çatışmanın ardından saldırganların bulunduğı otomobil ara sokaklara kaçarak izini kaybettirdi.

Polis ekiplerinin peşine düştüğü otomobil fazla uzaklaşamadan Kavaklık Mahallesi'nde ara sokakta durduruldu. Yaya kaçmaya çalışanlan saldırganlardan 1'i yakalanarak gözaltına alındı. Kaçan 2 saldırganın yakalanması için bölgeye sevk edilen çok sayıda polis etkibi ile geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Milliyet