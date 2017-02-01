Gaziantep'te 8 asker FETÖ'den tutuklandı

Gaziantep'te gerçekleştirilen FETÖ soruşturması kapsamında göz altına alınan 9 rütbeli askerden 8'i tutuklandı.

Güncellenme 01 Şubat 2017 11:21

Gaziantep'teki FETÖ soruşturması kapsamında, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli binbaşı, yüzbaşı, teğmen rütbesinde bulunan 9 şüpheliden 8'inin tutuklandığı bildirildi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik başlatılan ve devam eden soruşturmalar kapsamında Gaziantep 5. Zırhlı Tugay Komutanlığında görevli ve aralarında binbaşı, yüzbaşı, teğmen gibi rütbeli askerlerin de bulunduğu 9 şüpheliden 8'inin sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandığı kaydedildi.

Açıklamada, zanlılardan birinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

AA