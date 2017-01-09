Gazeteci yazar Refik Erduran'a veda

Önceki gün yaşamını yitiren gazeteci-yazar Refik Erduran'ın cenazesi Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Güncellenme 09 Ocak 2017 15:29

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden gazeteci-yazar Ahmet Refik Erduran, son yolculuğuna uğurlandı.

Edirne'de yaşamını yitiren Erduran’ın cenazesi, defin için İstanbul'a getirildi. Zincirlikuyu Camisinde kılınan cenaze namazına Erduran'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra gazeteci meslektaşları da katıldı.

Erduran'ın cenazesi, öğle vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

AA