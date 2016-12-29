Gazeteci Ahmet Şık'a terörden gözaltı

Gazeteci Ahmet Şık İstanbul Başsavcılığı tarafından yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alındı.

Güncellenme 29 Aralık 2016 12:36

Ahmet Şık, Cumhuriyet gazetesinde yayımladığı yazılar nedeniyle terör soruşturmaları kapsamında İstanbul Başsavcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alındı.ı.

aHaber'de yer alan habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Bürosu tarafından verilen gözaltı kararı üzerine bu sabah adresinden gözaltına alının Ahmet Şık hakkında terör örgütü propagandası yapmak suçlaması ile soruşturma yürütüldüğü öğrenildi.

Ahmet Şık'ın gözaltına alınması gerekçesinin çeşitli sosyal medya paylaşımları ve Cumhuriyet Gazetesi'ndeki çeşitli yazıları olduğu öğrenildi.

Ahmet Şık'ın suçlamaya konu yazı ve mesajlarında; Cizre'de terör örgütü ile mücadele eden güvenlik kuvvetlerini şiddet uygulamakla suçladığı, Türkiye Cumhuriyetini suçladığı, MİT TIR'ları olayını tezgahlamaktan yargılanan eski Savcı Özcan Şişman ile bir olup Reyhanlı saldırısını MİT'in yaptığına yönelik iftira attığı iddia edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülen Şık'ın PKK elebaşlarından Cemil Bayık ile Kandil'de röportaj yaptığı biliniyor. Şık ayrıca DHKP-C tarafından katledilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden iki teröristle de röportaj yapıp Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlamıştı.

Şık, "Gözaltına alınıyorum. Bir twittle ilgili olarak savcılığa götürülecekmişim" diye yazdı.

aHaber

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