Gayrimenkul sektöründen referandum yorumu

Gayrimenkul sektörünün önde gelen temsilcileri referandumdan 'evet' oyunun çoğunlukta çıkmasının siyasi istikrar sağlayacağını ve yatırımları hızlandıracağını düşünüyor.

Güncellenme 17 Nisan 2017 15:45

Gayrimenkul sektörü temsilcileri, referandumda halk tarafından onaylanan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile sağlanacak siyasi istikrarın ekonomi ve yatırımları hızlandıracağını, sektörü de canlandıracağını bildirdi.

Özyurtlar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Özyurt, "Siyası istikrarla özellikle gayrimenkul sektörü, büyük ölçüde rahatlayacaktır. Yabancı yatırımcılar başta Suudi Arabistan ve Katar olmak üzere Körfez ülkeleri ve Arap dünyasından da ciddi yatırım geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Ertelenen yatırımlar hayata geçecek"

216 Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Bilent Dündar da "Seçim sonuçlarıyla birlikte ertelenen yatırımların hayata geçmesini bekliyoruz. Siyasi istikrarla gelecek yeni yatırımlar Türk ekonomisine rahat bir nefes aldıracaktır." dedi.

"Yatırımcı artık daha cesur adımlar atacak"

İnsay Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Çulhalık ise "Türk yatırımcısı, artık çok daha rahat cesur adımlar atarak yatırımlarını gayrimenkule yapacaktır. Siyasal istikrar noktasında bir sorunu olmayan Türkiye, artık sadece ekonomik gelişmelere kilitlenecektir. Böylelikle Türk ekonomisinin belkemiği olan gayrimenkul sektörü, siyasi istikrarla birlikte gücüne güç katacaktır." yorumunu yaptı.

"Ekonomi rahat bir nefes alacak"

Denge Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bayram da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne "evet" diyen Türkiye'nin yeni bir dönemin kapısını araladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Böylelikle daha güçlü bir Türkiye'nin adımları da atıldı. Gelecek siyasi istikrarla Türkiye ekonomisinin büyük yatırımlara imza atacağına inancımız tamdır. Bir süredir ertelenen yatırımların seçimlerin tamamlanmasıyla hayata geçeceğine inanıyoruz. Artık Türk ekonomisi rahat bir nefes alacaktır. Seçim dönemini geride bırakan ülkemiz, bugün itibarıyla önüne bakacak, daha refah bir ekonominin arayışı içine girecektir."

AA