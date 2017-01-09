Gamecell yılın en iyi oyunlarını belirleyecek

Bu yıl 11. defa düzenlenen Turkcell'in oyun platformu Gamecell'in sponsor olduğu 'Yılın En İyi Oyunları Ödülleri' sahiplerini bulacak.

Güncellenme 09 Ocak 2017 14:20

Turkcell tarafından yapılan açıklamaya göre, Gamecell Yılın En İyi Oyunları'nda 2016 yılına damgasını vuran yüzlerce oyun arasından 21 kategoride en iyiler seçilecek.

Gamecell Yılın En İyi Oyunları’nda stratejiden aksiyona, FPS’den multiplayer’e, RPG’den yarışa toplam 21 kategoride Overwatch, Uncharted 4 ve Doom gibi güçlü yapımların yer aldığı yüzlerce oyun arasından en iyiler belirlenecek. Oyunseverler, anket sorularının yer aldığı oylamaya katılarak 2016 yılına damgasını vuran oyunları seçecek.

Gamecell Yılın En İyi Oyunları'nın seçileceği ankette yer alan "3 aylığına Gamecell'in yönetimi sende olsa, Gamecell için ne yapardın?" sorusuna verilecek en yaratıcı cevabın sahibi, Gamecell ve Merlin'in Kazanı’nın oluşturduğu jüri tarafından belirlenecek ve PlayStation 4 Pro, AOC D2769V led monitör ve Turkcell T70 akıllı telefon kazanma şansı yakalayacak.

Oylama "www.merlininkazani.com" internet sitesi üzerinden başlarken, 23 Ocak'a kadar devam edecek. Yılın en iyi oyunlarının belirleneceği oylamanın sonuçları 24 Ocak'ta oylamanın yapıldığı internet sitesinden açıklanacak.

AA