Galaxy Tab S3 İçin SD 820 İddiaları!

Samsung, Galaxy S8 serisini MWC 2017'de sergilemese de, şirketin etkinlikte yeni ürünler sergilemesini bekliyoruz. Bu ürünlerden biri de yeni Galaxy Tab S3 olabilir.

Güncellenme 25 Ocak 2017 22:45

Yeni tabletin 2017 yılının birinci çeyreğinde piyasaya çıkacağına dair önemli sızdırmalar yapılırken, cihaz için pek çok önemli donanım özelliği de sızdırılmış durumda.

Galaxy Tab S3 Özellikleri Neler?

GFXBench'ten sızdırılan bir liste sayesinde, Galaxy Tab S3 için teknik özellikler öğrenildi. Tablet 9.6 inç ekran (2048 x 1536), 4GB RAM ve 32GB depolama alanına sahip olacak. Tab S3'e bir Exynos işlemci tarafından güçlendirileceği bugüne kadar konuşulmuş olsa da sızdırılan son raporlar Qualcomm'un Snapdragon 820 işlemcisini kullanacağını gösteriyor. Samsung'un cihazların piyasaya sürüldüğü bölgeye göre farklı işlemciler kullandığı sık görülen bir işlem olduğu için Galaxy Tab S3 için de böyle bir uygulamaya gidilebilir.

Ayrıca Tab S3’te 1080p video çekebilen 12MP arka kamera yer alacak. Ön kamera 5MP ile gelecek ve aynı zamanda HD video çekebilecek. Aynı zamanda Tab S3 için en önemli özelliklerden birisi Android 7.0 Nougat olacak. bu yeni özellik dahi Galaxy Tab S3 modeli için ne kadar iddialı gelineceği gösteriyor. Android’in yeni versiyonuna geçiş yapmak isteyenler için piyasaya yeni sunulacak güçlü bir Galaxy Tab S3 modeli de kuşkusuz oldukça cazip bir seçenek yaratacak.