Galaxy S8’in Hangi Versiyonu Daha Uzun Kullanılacak?

Geçtiğimiz ay içerisinde yapılan tanıtım ile piyasaya sunulan Galaxy S8 farklı işlemciler ile farklı şarj süresi sunuyor.

Güncellenme 22 Nisan 2017 16:31

Samsung'un piyasaya sunduğu son amiral gemisi Galaxy S8 için şarj testleri yapıldı. Özellikle Snapdragon 835 ve Exynos 88-95 yonga setleri ile 2 versiyon olarak piyasaya sunulan cihaz pil testinde de farklı performanslar sergiledi. Mevcut yonga setlerinin farklı olması telefonların batarya Tesisleri yanı sıra diğer işlemlerinde de fark yaratacak düzeyde. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerde de işletim sistemleri yonga setlerini farklılıklarına yönelik farklı testlerin yapılması bekleniyor. Yapılan testler sonucunda özellikle Samsung tarafından üretimi gerçekleştirilen yonga setinin daha uzun bir kullanım sunması dikkatlerden kaçmadı.

Snapdragon 835 Yonga setinin kullanıldığı telefon şarj testinde 7 saat 30 dakika boyunca kullanım sağlarken Exynos 88-95 sen 8 saat 22 dakika ile üstün olduğunu gösterdi. Şarj açısından Samsung'un kendi üretimi çok daha iyi sonuçlar verirken bu konuda snapdragonun geride kalması oldukça dikkat çekti. Zira piyasaya sunulan en iyi Yonga seti şu an için Snapdragon 835 olarak kabul ediliyor. Fakat Samsung'un çok iddialı olmadığı yonga seti üretiminde snapdragonu geçmiş olması markanın yonga seti ile de bu alanda güçlü olabileceğini gösteriyor.

Yapılan test sonuçları kısa süre içerisinde sosyal medyada da yer bulurken pek çok kişi farklı versiyonlar öyle sunulan telefonlarda Snapdragon versiyonunu kullanan kullanıcıların haksızlığa uğradığını belirtiyor. Bu açıdan yapılan tartışmaların önümüzdeki günlerde de devam etmesi Samsung'un başta batarya testi olmak üzere farklı testler ile gündemde konuşulması bekleniyor. Kullanılmayan uygulamalar artık fark edilecektir Android uygulamalarda oradan çıkan bir şey yazmış.