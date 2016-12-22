Galaxy S8’e Canavar Modu Geliyor

Samsung tarafından canavar modu olarak çevrilebilecek yeni bir kavramın patentinin alındığı ve önümüzdeki senelerde çıkarılacak telefonlarda özelliğin kullanılacağı söyle

Güncellenme 22 Aralık 2016 13:37

Samsung tarafından yapılan çalışmalarda özellikle Galaxy S8 modeli için özel ve önemli özelliklerin sisteme katılması amaçlanıyor. Kullanıcıların çok farklı bir telefon deneyimi elde edebilmesi ve bugüne kadar telefonlar ile sunulmayan özelliklerin Samsung tarafından sunulması adına pek çok farklı konuda çalışmalar yürütülürken gelen bilgiler heyecan yaratıyor.

GalaxyClub tarafından paylaşıldıktan sonra dünya genelinde ilgi gören bu yeni özellikler hakkında bilinenler oldukça kısıtlı. Canavar modu ile hangi işlevlerin telefonlara ekleneceği ve nasıl bir kullanım sağlanacağı tam olarak bilinmiyor.

Konu ile ilgili yapılan tahminlerde özellikle yüksek performans açısından farklı işlevlerin bulunacağı bir telefonun geliştirilebileceği düşünülüyor. Öyle ki kullanıcılar yüksek performans istediğinde ya da yüksek performans gerektiren uygulamaların açılması halinde devreye bu özel mod girebilir. Canavar modu ile telefonun tüm kaynaklarının tüketilmesi ve böylece iyi bir performans sunabilmesi mümkün.

Sanal Gerçekliğe Özel Olabilir

Özellikle sanal gerçeklik gibi özellikler göz önüne alındığında bu özel modun telefonlara gelmesi kuşkusuz telefonların performansının daha da artmasını sağlayacak. Ayrıca bazı modellerde yüksek performans gibi özel seçenekler sunmayı ihmal etmeyen Samsung'un yüksek performans özelliğini daha da geliştirerek kullanıcılara sunması da bu şekilde ifade edilebilir. Bakalım önümüzdeki dönemlerde Samsung’tan nasıl bir sürpriz gelecek.