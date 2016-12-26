Galaxy S8’de RAM Ne Kadar Olacak?

Galaxy S8 ile ilgili gelen son bilgilerde özellikle cihazın RAM miktarı için ciddi iddialar ortaya atıldı.

Güncellenme 26 Aralık 2016 13:45

Galaxy S8 modeli ile piyasaya giriş yapacak olan Samsung'un bu konuda çok önemli donanımlara yer vermesi bekleniyor. Samsung Galaxy S8 için gelen bilgilerde özellikle donanımlarda farklı seçimlerin yapılarak telefondaki performansın daha da arttırılması beklenirken bu konuda pek çok farklı spekülasyon da şu anda gündemde.

8 GB RAM Gelebilir

Gelen bilgilere göre telefon için yapılacak en büyük yeniliklerden bir tanesi 8 GB RAM ile telefonun piyasaya sunulması olacak. Üstelik hafıza konusunda daha yeni teknolojilerin kullanılarak telefonun daha performanslı bir hale getirilmesi amaçlanıyor. Konu ile ilgili Samsung cephesinden bugüne kadar hiçbir sızıntının yapılmaması gündemde sadece iddiaların ve spekülasyonların kalmasına yol açarken özellikle ekran boyutları üzerinden de pek çok farklı bilgi gündeme getirilmiş durumda.

Galaxy Note 7 modellerinde olan ekran ölçülerinin de kullanılarak yeni Galaxy S8 versiyonlarının oluşturulabileceği belirtiliyor. Fakat bugüne kadar Galaxy serisinin geçmişine bakıldığında yeni ve farklı bir versiyonunun çıkarılması pek mümkün görünmüyor. Samsung tarafından özellikle Ocak ve Şubat aylarında yapılacak etkinliklerde Galaxy S8 modeline yer verilmesi beklenirken telefonun piyasaya çıkmasının Mayıs aylarını bulabileceği tahmin ediliyor. Bu açıdan telefon ile ilgili tüm detayların öğrenilmesi için yaklaşık bir iki üç ay daha beklenmesi gerekebilir.