Galaxy S8’de Fiziksel Tuş Olmayabilir!

Samsung Galaxy S8 için gelen son dedikodularda telefonun fiziksel tuşa sahip olmayacağı belirtildi.

Güncellenme 29 Aralık 2016 22:11

Samsung Galaxy serisinde bugüne kadar piyasaya sunulan tüm telefonlarda fiziksel tuşa yer verilirken Galaxy S8 ile birlikte bu konuda büyük bir yeniliğe gidileceği iddia edildi. Özellikle dokunmatik sistemlerin kullanılarak telefonun kontrol edilmesinin amaçlanacağı öğrenildi. Bu durum kuşkusuz telefon deneyimini çok daha farklı bir boyuta taşıyacak. Öyle ki piyasada olan telefonların hemen hemen hepsinde fiziksel bir tuş bulunurken kullanıcıların ses açma konusunda dahi tuşları kullanması gerekiyor. Fakat Samsung tarafından üzerinde yapılan son çalışmalarda Galaxy S8 ile birlikte yeni bir dönemin başlatılabileceği konuşuluyor.

Telefon Deneyimi Değişebilir!

Galaxy 7 gibi telefonlarda yer verilen 3D Touch fonksiyonunun Galaxy S8 ile birlikte daha da geliştirileceği ve bu sayede fiziksel tuşa ihtiyaç duyulmadan tüm işlemlerin Galaxy S8’de dokunma yolu ile yapılabileceği belirtildi. Şu ana kadar gündemde yer alan bu iddialar kullanıcıları da heyecanlandırmayı başardı.

Her ne kadar bir kesinlik taşımamış olsa da Galaxy S8 hakkında dokunmatik özelliğin yanı sıra pek çok farklı iddia gündeme gelmiş ve ses getirmişti. Bu açıdan Samsung Galaxy S8 için yapılacak yeni geliştirmeler ile birlikte kullanıcıların oldukça ilgi göstereceği bir telefon üretilebilir. Özellikle gündemde yer alan fiziksel tuş olmayan bir cihazın üretilerek piyasaya sunulması kuşkusuz telefona daha fazla ilgi gösterilmesini sağlayacak.