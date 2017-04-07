Galaxy S8 ve iPhone 7 Plus Hız Testinde Karşı Karşıya

Samsung Galaxy S8 modeli ile iPhone 7 Plus modeli hız testinde karşı karşıya getirildi.

Güncellenme 07 Nisan 2017 23:17

Samsung Galaxy S8 modelinin piyasada yer almaya başlaması pek çok farklı testin de arka arkaya yapılmasını sağlıyor. Telefonun hızı, görüntü kalitesi ve dayanıklılığına yönelik yapılan incelemeler pek çok farklı çalışmaya da imza atılmasını sağladı.

Hız Testinde Karşı Karşıya!

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan yeni bir video ise özellikle 2 telefonun uygulama açılış hızları konusunda karşı karşıya getirilmesini sağladı. Özel bir firma tarafından yapılan bu araştırmalarda, Samsung Galaxy S8 ve iPhone 7 Plus açılış hızları ve uygulamaları açma performansları ile test edildi.

Yapılan incelemelerde özellikle ilk açılışta Galaxy S8’in daha önce açılarak kullanıma hazır hale geldiği net bir şekilde görüldü. İlk açılış hızında geride kalan iPhone 7 Plus, gecikme yaşanmasına rağmen yine iyi bir performans sunuyor. Uygulamalara yönelik yapılan araştırmalarda ise kesin bir sonuç elde edilememiş durumda. Öyle ki bazı uygulamalar Galaxy S8 modelinde daha hızlı açılırken bazı uygulamalar iPhone modelinde çok daha iyi bir performans sunuyor.

Özellikle teknik anlamda iPhone modelinin Samsung Galaxy S8’e göre çok daha iyi durumda olduğu görülebiliyor. Bu açıdan yapılan son çalışma özellikle iPhone'un eski bir modeliyle dahi Samsung’a çok ciddi bir rakip olabileceğini gösteriyor. İki cihaz arasında yapılan karşılaştırma videosu ise şu şekilde;