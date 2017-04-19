Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus'ın Ekranlarında Sorun Mu Var?

Koreli müşteriler tarafından fark edilen problem ile ilgili detaylar haberimizde.

Güncellenme 19 Nisan 2017 12:04

Koreli müşteriler, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus telefonlarının ekran bölümlerinde bir kırmızı renk değişimi olduğunu ve bu renk değişiminin ekran ayarlarından düzeltilemediğini bildirdi.

Samsung bir önceki akıllı telefonunda yaşamış olduğu sorunlar nedeniyle yeni çıkartacağı akıllı telefonu üzerinde yüzlerce değişik test uygulamakta. Ancak ne kadar dikkatli davranılsa da bu amiral gemisinde bir problem meydana geldi. Telefonun test aşamasında yardımcı olan bazı Koreli müşteriler, Galaxy S8 ve Galaxy S8 Plus’ın ekranında göründe görünen kırmızı bir renkten oldukça şikâyet etmekte.

İddialar Güçlü!

Uzun süre kullanılan Samsung Galaxy S8 telefonlarının ekranında kırmızımsın bir gölgenin ortaya çıktığı görülmekte. Samsung yetkililerinin bu konuyla ilgili yaptıkları açıklamada şu sözler yer alıyor. “Bu bir kalite problemi değil ve telefonun kendisiyle ayarlanabiliyor. Renk hala kırmızı görünüyorsa, müşterilerin cihazlarını servis merkezinden değiştirebilirler”.

Bunun sorunu çözdüğü düşünülse de, bazı müşteriler telefonlarındaki sorunun düzelmediğini ve hala ekranlarının hala kırmızı olduğunu söylüyor. Çünkü ekran paneli zaten optimize edilmiş durumda. Endüstri gözlemcilerine göre, sorun organik ışık yayan diyot panellerinin renk değiştirmesinden kaynaklanıyor. Bazılarına göre ise bu durumu, yüksek bir sipariş oranına ulaşan telefonun müşterilere yetiştirilebilmek için yapılan aceleden dolayı olduğunu düşünüyor.

Durumdan ne kadar kişinin etkilendiğine dair bir bilgimi olmasa da problem yaşayan müşteriler cihaz servislerine giderek telefonlarını yenisiyle değiştirdi.