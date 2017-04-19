Galaxy S8 ve Galaxy S8+ Batarya Güç Testi

Samsung’un yeni ve güçlü telefonları Galaxy S8 ve Galaxy s8+ batarya testinden geçiyor. Detaylar içeride.

Güncellenme 19 Nisan 2017 07:56

Samsung’un yeni çıkarttığı telefonu son günlerde oldukça fazla testten geçmekte. Samsung’un bir önceki telefonu olan Galaxy S7’nin birçok patlama haberleriyle gündeme geldiğini biliyoruz. Şimdi ise Samsung’un patlamayla ilgili sorunların hepsini düzelterek çıkarttığı telefonu Galaxy S8 ve Galaxy S8+ batarya testine tâbi tutuldu. Galaxy S8’in 3000 mAh ile gelmesi, bundan önceki telefonlarından daha fazla batarya gücüne sahip olduğu göze çarpıyor. Bu durum Samsung sevenler içinde tepki oluşturabilecek bir durum oluşturuyor. Çünkü Samsung firmasının bundan önceki telefonlarında bu kadar batarya gücü olmaması Samsung marka telefon kullanıcılarının konu ile ilgili tepki göstermesine sebep oldu.

XeeTechCare Testi Dikkat Çekti

XeeTechCare isimli Youtube kanalı geçmiş olduğumuz günlerde Galaxy S8 ve Galaxy S8+ batarya testini gerçekleştirdi. Her iki telefonda da eşzamanlı şekilde uygulamalar açıp kapatan Youtuber hangi telefonun daha uzun süre dayanabileceğini test etti.

XeeTechCare isimli Youtube kanalının yapmış olduğu test dört aşamadan oluşuyor. Bu testlerde iki telefonda aynı anda Wi-fi ağına bağlanıyor ve ekran kalitesi %100 olarak ayarlanıyor. Tüm bunların dışında tüm bağlantı seçenekleri devre dışı bırakılmış şekilde.

İlk olarak 60 dakika boyunca İnstagram uygulamasını açan Youtuber, uygulamayı açtığı andan itibaren her 10 dakikada bir defa sayfayı yeniledi. Bunun sonucunda Galaxy S8 in şarjı %87 iken Galaxy S8+ ta %88 olduğu gözlemlendi.

Bu işlemler sonrasında Youtube bu iki telefonda da 2 saat boyunca Youtube oynatma testi uyguladı. Bu sürecin sonrasında Galaxy S8 %64, Galaxy S8+ ta ise %66 pil kaldığı gözlemlendi.

Youtuber’ınyapmş olduğu testin üçüncü aşaması ise Alphalt 8 oyunu oldu. Bir saat boyunca oynanan Asphalt 8 oyunu sonrasında Galaxy S8 %51, Galaxy S8+ % 53 şarj kaldığı gözlemlendi.

Son aşamadaysa cihazlar bir saat boyunca 4K video kaydı yaptı. Bu işlemin sonunda Galaxy S8 %13 Galaxy S8+ ise %20’ye düştü. Tüm bu aşamaların sonrasında cihazlar güç tasarruf moduna alınarak tekrardan şarj tükenene kadar Asphalt 8 oyunu oynandı. Bu noktada Galaxy S8+ şarjı %12 iken Galaxy S8’in şarjı tükendi.