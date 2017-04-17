Galaxy S8 Serisinde Patlama Sorunu Ortadan Kalktı

Galaxy S8 serisinde alınan önlemler sayesinde telefonların patlamaz yapıda olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar.

Güncellenme 17 Nisan 2017 20:30

Samsung firmasının bir önceki telefonu olan Samsung Galaxy S7 cihazlarında birçok patlatma haberleri duyduk. Samsung yeni çıkartacağı yeni telefonunda bunu önüne geçecek yeni adımlar atmış durumda.

Samsung bu kez çıkartacağı yeni telefonunda patlama sorununa kesin bir çözüm bulmuş gibi gözüküyor; zira Samsung’un yeni cihazının batarya bölümüne bıçak saplanmasına rağmen hiçbir şekilde patlama gerçekleşmiyor. Son dönemlerde oldukça popüler bir hal alan dayanıklılık testlerinden Samsung’un yeni telefonu olan Galaxy S8’de nasibini almış durumda. Bu testlerde en çok dikkat çeken nokta ise batarya bölümüne uygulanan bıçak darbeleri oldu.

Peki, Test Sırasında Neler Yaşandı?

Yapılan testlerde iki adet vakum pompası ile telefonun ekran ve kasa sağlamlığından başarı ile geçen Samsung Galaxy S8, birçok ağır darbeye maruz kaldı. Yapılan birçok testten sonra sırada ekranı ufak et testeresi diye tabir ettiğimiz bir motorlu bıçak ile ekranın ortasından kesildi. Tabi ki tahminde edebileceğiniz şekilde ekranda bir nokta dahi görüntü kalmadı. Buna rağmen telefonda halen bir patlama meydana gelmedi.

What’s Inside isimli Youtube kanalı sahiplerinin bir sonraki yapacağı test ise telefonun bataryasıydı. Telefonun bataryasına bir bıçak ile bir darbe uygulayan What’s Inside kanalı telefonun bataryasının şişmeye başladığını fark edince çareyi telefonu dışarıya çıkartmak olduğunu düşündü. Sonuç olarak telefonun batarya bölümünün şişmesine rağmen herhangi bir patlama gerçekleşmemiş oldu. Kim ne derse desin bizce Samsung’un yeni telefonu bu testlerden başarıyla geçmiş gibi gözüküyor.