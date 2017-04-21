Galaxy S8 Serisi Türkiye’de Daha Ucuz Olacak!

Samsung tarafından piyasaya sunulacak Galaxy S8 yeni Türkiye fiyatına indirim geldiği belirtildi.

Güncellenme 21 Nisan 2017 00:27

Tanıtıldığı ilk günü itibariyle özellikleri fiyatının yüksek bulunması nedeniyle eleştirilerin odağında olan Samsung Galaxy S8 Türkiye fiyatında revizeye gidildi. Konu ile ilgili yapılan son açıklamalarda özellikle telefonların fiyatının düşürülmesi Türkiye pazarı öncesinde hareketlilik başladı.

Fiyatlar Nasıldı?

Geçtiğimiz dönemlerde yapılan resmi açıklamalarda Samsung'un Galaxy S8 modeli için 4399 TL Samsung Galaxy S8 Plus modeli için ise 4 bin 999 TL’lik bir etiket fiyatı belirlemişti. Özellikle telefonların piyasaya sunulmadan önce etiket fiyatlarına yönelik yapılan tahminler 3500 ile 4000 TL aralığında değişiyordu. Fakat beklentilerin üzerinde açıklanan fiyatlar sonrasında ise kullanıcıların tepki göstermesi, Samsung'un geri adım atmasını sağladı.

Yeni Fiyatlar Nasıl?

Samsung tarafından yapılan son açıklamalar Samsung Galaxy S8 modelleri için 3 bin 999 TL Galaxy S8 Plus modelleri için ise 4 bin 499 TL’lik bir etiket fiyatı belirlendi. 24 Nisan tarihi itibariyle Türkiye'de satışa çıkacak olan cihazlarda böylesine bir indirme gidilmiş olması cihazların satış rakamlarını da arttıracak önemli bir kampanya olarak görülüyor. Öyle ki özellikle Note 7 modeli sonrasında piyasada en çok dikkat çeken telefon modellerinden bir tanesi Galaxy S8 olurken, bu modelin tutması piyasalarda ciddi bir ilgi uyandıracak ve Samsung böylece satış rakamlarını daha da arttırma fırsatı elde edecek.Bu bakımdan yapılan indirim her ne kadar düşük gibi görünse de piyasalarda oldukça farklı etkiler yaratacak.