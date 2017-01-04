Galaxy S8 Seri Üretimi Mart’ta Başlayacak

Galaxy S8 için seri üretimin Mart ayında başlayacağı duyuruldu. İşte detaylar.

Güncellenme 04 Ocak 2017 22:15

Galaxy S8 serisi kesinlikle birçok Galaxy Note hayranının da takibinde olacak. Phablet serisinin son yaşanan olayları nedeniyle Note serisine çok sıcak bakmayan kullanıcılar için de Samsung denildiğinde kuşkusuz yeni modeller ön planda ve dikkat çekiyor. Bu açıdan yeni tanıtılacak Galaxy S8 modelleri kullanıcılar için çok cazip bir teklif olabilir.

Tedarikçilere Plan Gönderildi!

ETNews raporuna göre Samsung, birkaç gün önce tedarikçilere Galaxy S8 planları konusunda bilgi verdi. Planlara göre Mart ayına kadar tam üretim yapacak kadar donanımlar fabrikaya gelecek ve tedarik sorunu böylece ortadan kaldırılacak. Raporda, Mart ayında 5 milyon adet Galaxy S8 üretileceği ve Nisan ayında yapılması planlanan lansman ayı boyunca 5 milyon daha Galaxy S8’in üretilerek toplamda 10 milyon Galaxy S8 ile piyasaya giriş yapılacağı belirtiliyor.

Mart ayı itibari ile fabrikada seri bir şekilde üretilmeye başlanacak Galaxy S8 modelleri Nisan ayında başlatılacak satış dönemine kadar 10 milyon adet olacak ve böylece Samsung satış için başlangıçta gerekli üretimi yapmış olacak. Üretim planlamaları ile ilgili paylaşılan bu bilgiler sonrasında Galaxy S8 için şartlar çok daha net bir hale gelirken, şu anda tüm gözler satış sonrasında Samsung’un ne kadar başarıya ulaşacağına çevrildi.