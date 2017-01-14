Galaxy S8 Reklamda Görüntülendi

Samsung telefondan Nisan ayı itibariyle piyasaya sunulması beklenen Galaxy S8 için yeni bir reklam filmi oldukça dikkat çekti.

Güncellenme 14 Ocak 2017 16:48

Samsung özellikle ekran teknolojisinde pek çok farklı firmanın önemli bir iş ortağı olurken AMOLED ekranların tanıtılması adına özel bir reklam filminin çekildiği duyuruldu. Reklam filminin yayınlanmasının ardından ise en çok dikkat çeken AMOLED ekranlardan ziyade reklam filminde kullanılan telefon modeli oldu.

Gizli Telefon Dikkat Çekti

Telefon modelinin bugüne kadar hiçbir Samsung modeli ile özleştirilememesi ve farklı bir tasarıma sahip Samsung modelinin görüntülenmesi akıllara hemen Galaxy S8 modelini getirdi. Samsung tarafından geliştirilen Galaxy S8 modelinin reklam çalışmasında görülmesi mümkün görünüyor. Üstelik Galaxy S8 modeli ile ilgili bugüne kadar sızdırılan pek çok farklı bilgide yer alan detaylar reklam filmindeki telefonda da özleşiyor. Bu açıdan marka her ne kadar buradaki telefonu gizli tutmaya çalışsa da büyük bir ipucu vermeye çalışmış da olabilir.

Bu açıdan reklamda görüntülenen telefonun Galaxy S8 olacağı ile ilgili özellikle yabancı forum sitelerinde önemli tartışmalar yapılıyor. Şu ana kadar bu konuda kesin bir açıklama yapılmamış olsa da reklam filminde görülen telefonda alttan ve üstten minimal kenarlar ve beklenildiği gibi yüksek ekran gövde oranı olması, home tuşunun kullanılmaması, parmak izi sensörünün arka taraftan alınması ve muhtemelen cam altına gömülmüş olması bu konuda S8 iddialarını oldukça arttırıyor. Bakalım yapılacak tanıtımlar sonrasında bu konuda sonuç ne olacak.