Galaxy S8 Plus Kaç Para Olacak?

Uzun zamandan beri gündemde yer alan Galaxy S8 Plus modeli ile ilgili resmi bilgiler gelmeye başladı.

Güncellenme 08 Nisan 2017 21:22

Samsung tarafından geçtiğimiz ay içerisinde tanıtımı gerçekleştirilen ve ardından ön sipariş dönemi başlatılan Galaxy S8 modelinin özellikle Türkiye satış fiyatı oldukça merak ediliyor. Dünya genelinde farklı ülkelerde piyasaya sunulan telefon modeli özellikle yüksek etiket fiyatı ile dikkat çekerken yapılan son paylaşımlarda cihazın Türkiye'deki etiket fiyatının da büyük oranda belli olduğu belirtildi. Öyle ki uzun zamandan beri merak edilen bu gelişme sayesinde Türkiye'deki kullanıcıların da cihazı kaç TL üzerinden satın alabileceği net bir şekilde öğrenilmiş oldu.

Galaxy S8 Plus Ortalama fiyatı Ne Kadar?

Açıklamalara göre telefonun Türkiye fiyatı kontratlı bir şekilde 3852 TL. kontratsız bir şekilde ise 4326 TL olacak. Fakat bu fiyatlar özellikle yurtdışına yönelik hazırlanmış fiyatlar. Bu açıdan Türkiye'de cihazın satılmasının ardından daha yüksek etiket fiyatları ile sunulabilmesi mümkün görünüyor.

Zira bugüne kadarki süreç içerisinde kullanıcıların telefon modelleri için çok yüksek ücretler ödemesi gerekiyor. Normalde pahalı olan telefonların Türkiye pazarına girdikten sonra çeşitli vergi ödemeleri ile daha da pahalı hale gelmesi durumu çok daha zorluyordu. Bu açıdan Galaxy S8 serisi için de benzer bir sürecin yaşanması ve kullanıcıların yüksek ücretler karşılığında cihazı satın alabilmesi bekleniyor. Bugüne kadarki en başarılı telefon modellerinden birisini sunmayı başaran Samsung, yüksek özelliklere sahip telefonları ile oldukça dikkat çekiyor.