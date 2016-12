Galaxy S8 Plus 6 İnç Ekranla Gelebilir

Galaxy S8 Plus adı ile sunulacak yeni telefonun 6 inç ekrana sahip olabileceği belirtildi.

Güncellenme 25 Aralık 2016 16:29

Özellikle Galaxy Note 7 modelinin piyasadan toplanması kullanıcıların Galaxy Note 7 özelliklerine sahip bir telefonu kullanamamasına neden olurken erken Samsung özellikle 2017 yılında bu durumun çözülmesi için çalışacak gibi duruyor. Öyle ki gelen son iddialarda Galaxy S8 Plus modeli için 6 inçlik bir ekranın tercih edilebileceği belirtildi. Böyle bir ekranın Galaxy S8 modelinde kullanılması halinde ise Galaxy Note modellerinde görmeye alışkın olduğumuz büyüklükte bir ekran kullanıma sunulmuş olacak.

Özellikle Samsung tarafından verilen siparişler arasında 6 inçlik ekran siparişlerinin yer alması Galaxy S8 Plus modeli için önemli bir ipucu sağladı. Yeni telefonda pek çok farklı özelliğe yer vermesi beklenen Samsung ekranda dahi oldukça radikal bir değişiklik yapabilir. Bugüne kadar yapılan paylaşımlarda özellikte ön bölümün tamamen ekrandan oluşacağı ve herhangi bir tuşun bulunmayacağı belirtilmişti. Home tuşunun cihazdan kaldırılacak olması kullanıcıların telefonu yönetme konusunda daha farklı bir kullanım deneyimi elde etmesini sağlayacak. Yeni telefon için gelen iddialar beklentileri arttırdığı gibi oldukça merak uyandırıyor. 2017’nin Şubat aylarında yapılacak dünya mobil kongresinde Galaxy S8 Plus vs Galaxy S8 serisinin tanıtılması bekleniyor. Bakalım yeni yılı itibariyle Samsung'un kullanıcılarına yapacağı sürprizler nasıl olacak.