Galaxy S8 İçin Yeni Bilgiler Var!

Uzun zamandan beri gündemin konuşulan modellerinden birisi olan Samsung Galaxy S8 ile ilgili önemli bilgiler paylaşılmaya devam ediyor.

Güncellenme 01 Şubat 2017 22:11

Galaxy S8 için uzun zamandan beri Mobil Dünya Kongresi’ne işaret edilse de bu konuda Samsung'un fuarı es geçmesi söz konusu. Son paylaşılan bilgiler Samsung'un Mart ayı itibariyle yeni bir etkinlik düzenleyeceğini ve bu etkinlikte Samsung Galaxy S8 modelini tek başına tanıtacağı belirtildi. Bu bilgilerin doğru olma ihtimali yüksek olduğu gibi özellikle Samsung Galaxy S8 için Dünya Kongresi'nin dışında özel bir etkinlik yaparak daha büyük bir görkemle tanıtım yapması mümkün görünüyor.

Sosyal Medyadan Duyurulu

Twitter üzerinden paylaşılan son bilgilerde Galaxy S8 için Mart ayı konusunda oldukça iddialı ifadeler kullanırken, Samsung Galaxy S8 modelinin yanı sıra kablosuz kulaklık setinin de kullanıcılara sunulacağı belirtildi. Fakat bu konu da önemli bir detay var. Apple kullanıcıları kablosuz kulaklık kullanma konusunda zorunlu bırakırken Samsung böyle bir zorlama getirmeyecek.

Kullanıcıların isteğe bağlı olarak satın alabileceği kablosuz kulaklık, telefon deneyimini daha pratik bir hale getirecek.

Samsung Kablosuz Kulaklığı Kaç Para Olacak?

Paylaşılan bilgilerde kablosuz kulaklıklarının 130 Euro üzerinden satılacağı belirtildi. Bu satış rakamı da Apple'ın kulaklığının çok daha altında olacak ve bu bakımdan Samsung kullanıcılarına daha satın alabilir ve makul seçenekler sunacak.

Galaxy S8 ile birlikte pek çok farklı özelliğin kullanıcılara sunmayı isteyen Samsung, kablosuz kulaklıklarla sürpriz yapmayı hedefliyor olabilir.