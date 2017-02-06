Galaxy S8 Bataryasına Japonya’dan Destek

Yeni telefon üzerinde çalışmalarını sürdüren Samsung Galaxy S8, cihazda Japonya'dan destek alacağını duyurdu. İşte yeni gelen bilgiler.

Güncellenme 06 Şubat 2017 18:42

Galaxy Note 7 pil sorunu sonrasında Samsung'un daha temkinli çalışmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde Samsung tarafından yapılan çalışmalarda özellikle bundan sonraki süreç için bataryaların özel bir şekilde test edileceği belirtilerek bu konuda kullanıcılara güven sağlanmıştı. Önümüzdeki günlerde Samsung Galaxy S8 modeli ile piyasaya giriş yapacak olan Samsung'un bu konuda özel bir firmadan destek alabileceği de konuşuluyor. Öyle ki bundan sonraki süreç içerisinde batarya için herhangi bir sorun yaşamak istemeyen Samsung, yapacağı anlaşmalar ile birlikte batarya konusunda farklı bir firmadan destek alacak. Üstelik yapılan sızdırma firmanın dahi şimdiden öğrenilmesini sağladı.

Murata Manufacturing Company İle İşbirliği Geliyor!

Samsung tarafından yapılan açıklamalarda detaylı bir şekilde firma ismi verilmese de sızdırma lara göre Samsung'un batarya üretimi noktasında en önemli iş ortağı bundan sonraki süreç içerisinde Murata Manufacturing Company olacak. Firma tarafından yapılacak üretimler ilk olarak Samsung Galaxy S8 modellerinde kullanılacak. Önümüzdeki aylarda piyasaya sunulması beklenen cihaz için çalışmalara devam ediliyor. Nisan ve Mayıs ayları gibi tanıtılması beklenen cihazlar piyasaya sunulduktan sonra performansı sorunsuz bir şekilde sağlaması halinde Samsung'un yüksek bir satış rakamına ulaşması mümkün olacak.