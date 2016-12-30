Galaxy S7 Serisi Kameraları Patlıyor!

Yaz aylarında Galaxy Note 7 patlamaları ile zorlu bir süreçten geçen Samsung, şimdi ise S7 modellerindeki kamera sorunları ile uğraşıyor.

Güncellenme 30 Aralık 2016 20:12

Samsung piyasaya sunduğu yeni telefon modellerindeki hatalar nedeniyle bir türlü zorlu süreçten çıkamadı. Ağustos aylarında başlatılan yeni kampanyada Galaxy Note 7 modelleri ile yüksek bir satış hedeflense de telefonların patlaması nedeniyle Samsung bu seride zarar etmek durumunda kalmıştı. Telefon toplama işlemlerinin tamamlanmasının ardından Samsung için tüm şartların değiştiği ve sorunların sona erdiği düşünülse de Galaxy S7 serisinde yaşanmaya başlanan sorun markanın yeniden sorunlarla uğraşmasına yol açtı.

Kameralara Ne Oluyor?

Kullanıcılar tarafından yapılan bildirimlerde telefonlarda herhangi bir hasar olmamasına rağmen kameraların kırılmaya başladığı belirtildi. Üstelik benzer sorunları yaşayan kullanıcı sayısı oldukça fazla. Resmi forum adresleri üzerinden yapılan paylaşımlarda çok kısa bir süre içerisinde binlerce Galaxy S7 kullanıcısının kamera için sorun yaşadığı ortaya çıkarken Samsung şu anda kameralar için herhangi bir destek sunmuyor.

Samsung Kabul Etmiyor!

Üstelik bu hatalar nedeniyle kullanıcıların kameralarının değiştirilmesi adına 70 dolar gibi bir ücreti karşılamak durumunda ve ücretiz bir kamera desteği yok. Özellikle Note 7 serisinde yaşanan hatalar ile ekonomik anlamda zorlu bir süreçten geçen Samsung, yeni bir olay daha yaşamak istemezken kullanıcıların ücretsiz bir şekilde kamera değişikliği talebinin karşılanmasının pek mümkün olmadığı görülüyor.