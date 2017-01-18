Galaxy S7 Serisi İçin Güncelleme Başladı!

Samsung tarafından piyasaya sunulan Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge modelleri için Android Nougat güncellemesi resmen başladı. İşte konu ile ilgili detaylar.

Güncellenme 18 Ocak 2017 23:15

Samsung'un en iddialı modellerinden bir tanesi olan Galaxy S7 serisi Nougat güncellemesi ile çok daha başarılı bir hale geliyor. Android Nougat versiyonunda Google pek çok önemli iyileştirme ve özelliği işletim sistemini eklerken kullanıcıların S7 gibi oldukça güçlü bir telefonda Nougat deneyimi yaşaması çok önemli avantajlar sağlayacak. Konu ile ilgili yapılan açıklamalarda S7 serisi için güncellemelerin başladığı belirtilirken şu anda Çin ve İngiltere gibi ülkelerde S7 kullanıcıları cihazlarını yeni bir versiyona geçirebilecek. Şu an için Türkiye'de henüz güncellemesi sunulmazken yapılan açıklamalarda Türkiye'nin de program dahilinde olduğu ifade edildi. Bu açıdan önümüzdeki günler itibariyle Türkiye'deki kullanıcıların da Android deneyimi elde etmesi mümkün olacak.

Galaxy S7 Edge Güncellemesi Nasıl Yapılacak?

Galaxy S7 ya da Galaxy S7 Edge cihazlarına sahip kullanıcıların yeni güncellemeyi alabilmesi adına normal Android güncelleme adımlarını takip etmesi gerekiyor. Güncelleme bölümü üzerinden yapılacak kontrollerde yeni güncellemenin telefonlara geldiği görüldükten sonra güncellemenin telefonlara alınması mümkün. İşlemlere başlamadan önce kullanıcıların kablosuz bağlantı desteği alması ve aynı zamanda şarjının yüzde 50 oranın üzerinde olması gerekiyor. Bu kriterlerin sağlanmasının ardından kullanıcılar telefonlarında yeni güncellemeyi almaya başlayabilir.