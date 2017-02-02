Galaxy S7 Edge’ye Android 7.0 Ne Getirdi?
Galaxy S7 Edge için yeni gelen Nougat güncellemesi ne getirdi? İşte detaylar.
Aslında Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge Android 7.0 beta testi yapmaya başladıktan bu yana pek çok yeni test yapıldığından dolayı detaylara ulaşmak mümkün oldu. Güncellemenin büyük bir bölgeye sunulması sonrasında ise Galaxy S7 Edge için daha detaylı inceleme yapılabilmesi mümkün oldu.
Galaxy S7 Edge Değişiklikleri Neler Getirdi?
Galaxy S7 Edge modelinin yeni güncelleme ile gelen değişiklikler şöyle;
- Nougat'ta Marshmallow üzerinde önemli değişiklikler
- Etkileşimli bildirimler, bildirim gruplama
- Doğal çoklu pencere desteği
- Hızlı çift dokunmalı uygulama değiştirme özelliği
- Yer paylaşımı için önemli değişiklikler
- Yeniden tasarlanan hızlı geçiş tuşu
- Tamamen yeniden yapılandırılan ayarlar menüsü
- Arayüzün oluşturulduğu çözünürlüğü seçmek için seçenek
- Daha kesintisiz şekillendirilmiş uygulama simgeleri, daha şık arabirim
- Yeniden tasarlanan kamera uygulaması, şimdi daha fazla hızlıca kaydırma işlemi yapıyor
Galaxy S7 Edge için elde edilen bu sonuçlar üstelik ilk incelemelerden ibaret. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni testler ile birlikte güncelleme sonrasında nelerin değiştirileceği ve cihazlarda nasıl bir kolaylık sağlanacağı da net bir şekilde görülecek. Bu bakımdan Samsung’un en önemli cihazı üzerinden yapılacak incelemeler önümüzdeki günlerde de gündemde kalmaya devam edecek.