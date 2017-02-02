Galaxy S7 Edge’ye Android 7.0 Ne Getirdi?

Galaxy S7 Edge için yeni gelen Nougat güncellemesi ne getirdi? İşte detaylar.

Güncellenme 02 Şubat 2017 22:47

Aslında Samsung, Galaxy S7 ve S7 Edge Android 7.0 beta testi yapmaya başladıktan bu yana pek çok yeni test yapıldığından dolayı detaylara ulaşmak mümkün oldu. Güncellemenin büyük bir bölgeye sunulması sonrasında ise Galaxy S7 Edge için daha detaylı inceleme yapılabilmesi mümkün oldu.

Galaxy S7 Edge Değişiklikleri Neler Getirdi?

Galaxy S7 Edge modelinin yeni güncelleme ile gelen değişiklikler şöyle;

Nougat'ta Marshmallow üzerinde önemli değişiklikler

Etkileşimli bildirimler, bildirim gruplama

Doğal çoklu pencere desteği

Hızlı çift dokunmalı uygulama değiştirme özelliği

Yer paylaşımı için önemli değişiklikler

Yeniden tasarlanan hızlı geçiş tuşu

Tamamen yeniden yapılandırılan ayarlar menüsü

Arayüzün oluşturulduğu çözünürlüğü seçmek için seçenek

Daha kesintisiz şekillendirilmiş uygulama simgeleri, daha şık arabirim

Yeniden tasarlanan kamera uygulaması, şimdi daha fazla hızlıca kaydırma işlemi yapıyor

Galaxy S7 Edge için elde edilen bu sonuçlar üstelik ilk incelemelerden ibaret. Önümüzdeki günlerde yapılacak yeni testler ile birlikte güncelleme sonrasında nelerin değiştirileceği ve cihazlarda nasıl bir kolaylık sağlanacağı da net bir şekilde görülecek. Bu bakımdan Samsung’un en önemli cihazı üzerinden yapılacak incelemeler önümüzdeki günlerde de gündemde kalmaya devam edecek.