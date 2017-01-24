Galaxy S6’ya Nuga Geliyor

Samsung'un en önemli telefon modellerinden birisi olan Galaxy S6 için Android Nougat güncellemesinin geleceği duyuruldu.

Güncellenme 24 Ocak 2017 14:20

Galaxy S6 sahipleri uzun zamandan beri Android Nougat için müjdeli haberi beklerken Samsung, Galaxy 7 serisindeki başlayarak güncellemenin ardından şimdi Galaxy S6 serisi için de çalışmalara başladığını duyurdu. Samsung tarafından yapılan bu çalışmalar sayesinde kullanıcılar kısa süre içerisinde yeni işletim sistemini deneme imkanı elde edilecek.

S6 Ve S6 Edge Güncellenecek!

S6 ve S6 Edge modelleri için gelecek olan Android Nougat güncellemesi telefonlarda çok farklı özellikleri kullanıma açacak. Şu anda ilgili yükleme işlemleri için farklı sertifikasyon süreçlerini tamamlamaya çalışan Samsung, resmi prosedürler tamamlandıktan sonra telefonlara güncellemeleri kademeli bir şekilde sunmaya başlayacak.

İlk olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde başlaması beklenen güncellemeler özellikle 2017’nin ikinci yarısının ardından tüm S6 cihazlarına gelmiş olacak. Bu bakımdan Samsung uzun zamandan beri Galaxy S7 ve Galaxy S6 serilerine için önemli bir güncellemeyi sunmayı başarmış olacak. Telefonlar Samsung tarafından güçlendirildi gibi Android son sürümü ile desteklenmesi sayesinde çok farklı yeteneklere sahip olacak.

Google tarafından bugüne kadar geliştirilen en iyi işletim sistemi Android Nougat 7.0 olarak görülürken telefonlarda işletim sistemine geçilmiş olması, kullanıcıların en iyi Android deneyimini elde etmesini sağlayacak. Bu açıdan milyonlarca kullanıcı yeni güncellemenin sunulmasını beklerken önümüzdeki günlerde Samsung tarafından resmi süreç detaylarının paylaşılması bekleniyor.