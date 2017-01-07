Galaxy S5’e Güncelleme Geldi

Samsung Galaxy S5 (SM-G900P) üzerinden G900PVPU3CPL2 yapımı adı verilen bir OTA güncellemesine başlandı.

Güncellenme 07 Ocak 2017 20:15

Aralık Android Güvenlik yamaları ile telefonlar çok daha güçlü bir hale getirilirken, pek çok üretici tarafından güncellemeler yavaş yavaş telefonlara gelmeye başladı. Özellikle Galaxy S5 için yayınlanan son güncelleme sonrasında telefonlar yeni bir versiyona geçiş yaparken, Sprint güncelleme hakkında detay vermekten kaçındı ve sadece Galaxy S5 için güncellemenin sunulduğunu duyurdu.

Dev Güncelleme Sunuldu

Güncellemenin yaklaşık 237 MB boyutu çeşitli hata düzeltmelerini, gelişmiş özellikleri ve sistem geliştirmelerini içeriyor. Bu bakımdan Galaxy S5 için yapılacak yeni güncelleme sonrasında çok daha iyi bir telefon deneyiminin yaşanması mümkün.

Yeni güncelleme paketinde aynı zamanda Aralık ayında yayımlanan Android Güvenlik Bakımı Sürümü’nü de içerdiği tahmin ediliyor. Paket kapsamında Google Common Vulnerabilities ve Exposures (CVE) için 81 güvenlik yamasını ve Samsung Vulnerabilities and Exposures'a (SVE) yönelik yaklaşık 15 güvenlik yamasının içerdiği daha önce duyurulmuştu.

Galaxy S5 güncellemesi için teknik detaylar şöyle;

Ülke: ABD

Taşıyıcı: Sprint

Cihaz adı: Galaxy S5

Model numarası: SM-G900P

Android sürümü: 6.0.1 (Marshmallow OS)

Android güvenlik düzeltme eki düzeyi: 1 Aralık 2016

Temel bant sürümü: G900PVPU3CPL2

Çekirdek sürümü: 3.4.0-9510242

Güncelleme İle Sunulan Yenilikler;

Cihazın kararlılığı ve performansının optimize edilmesi

Bildirilen sorunların giderilmesi

Sistem geliştirmeleri

Hata düzeltmeleri