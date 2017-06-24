Galaxy Note 8 Tanıtım Tarihi Belli Oldu

Galaxy Note 8’in ne zaman tanıtılacağı ile ilgili detaylar gelmeye başladı.

Güncellenme 24 Haziran 2017 19:11

Samsung tarafından piyasaya sunulacak olan Galaxy Note 8 için tanıtım tarihi artık daha net. Özellikle geçtiğimiz günlerde yapılan paylaşımlar ile birlikte önemli bilgilerin sızdırıldığı Samsung Galaxy Note 8 için Samsung yetkilisi tarafından yapılan bir açıklama tüm soru işaretlerini giderdi.

Galaxy Note 8 Piyasaya Geliyor

Açıklamalara göre Samsung Galaxy Note 8 modeli 26 Ağustos tarihinde tanıtılacak. Tanıtım sonrasında ön sipariş dönemine geçiş yapılması beklenirken, ön sipariş döneminin ardından marka yeni telefonu ile yine yüksek satış rakamlarına ulaşmaya çalışacak. 26 Ağustos tarihinde yapılacak tanıtımda özellikle kullanıcıların beklentilerini karşılanması halinde satış rakamlarının daha üst seviyelere çıkması bekleniyor.

Galaxy Note 8 modelindeki en büyük handikap ise bir önceki versiyonda yaşanan patlamalar, telefonların tamamen piyasadan çekilmesine neden olmuştu. Galaxy Note 7 ile büyük bir fark yaratan, yüksek satış rakamlarına ulaşacağını gösteren marka, telefonlarda yaptığı bir hata nedeniyle ciddi bir handikap yaşamış ve tüm telefonları toplamak zorunda kalmıştı. Galaxy Note 7 izlerini silmek isteyen Samsung, Galaxy Note 8 modelinde hata yapma imkanı olmazken özellikle beklentilerin karşılanmaması ve telefonların sorunsuz bir şekilde piyasaya sunulması halinde kullanıcıların Galaxy Note serisine yeniden güvenebilmesi sağlanabilir. Bu açıdan Samsung yeni cihazıyla çok önemli bir adım atmaya hazırlanıyor.