Galaxy Note 8 Sızdırıldı!

Galaxy Note 8 için ciddi sızdırmalar yapılmaya başlandı. İşte görüntülenen ilk Galaxy Note 8.

Güncellenme 11 Nisan 2017 21:22

Geçtiğimiz yıl Galaxy Note 7 modellerinin piyasadan çekilmesi bu konuda büyük bir handikap olarak görülürken Galaxy Note 8 için farklı iddialar gündeme gelmeye başladı. Bu yıl içerisinde Samsung tarafından Note serisinin yeni bir versiyonunun piyasaya sunulması beklenirken Galaxy Note 8 adını alacak olan yeni telefon için görüntüler paylaşılmaya başlandı. Paylaşılan bu görüntülerde yeni telefon modelinin nasıl olacağına yönelik de bilgiler elde edildi. Özellikle Galaxy Note 7 faciası sonrasında Galaxy Note 8 ile markanın ne kadar başarıya ulaşacağı merak ediliyor.

Note 7 Hayal Kırıklığı Yarattı

Note 7 modellerinin yüksek satış rakamlarına ulaşılacağı düşünülse de yaşanan patlama olayları sonrasında kullanıcıların bu telefon modelini tercih etmemesi ve telefonların toplanması marka adına ciddi bir zarar yaratmıştı. Bu zararın ortadan kaldırılabilmesi adına ise en önemli model Galaxy Note 8.

Yeni modelde istenen sonucun elde edilmesi halinde Galaxy Note serisi için Samsung durumu iyileştirilmiş olacak. Bu bakımdan önümüzdeki dönemlerde piyasaya sunulacak olan yeni telefon markanın bu anlamda işine daha kolay bir hale getirebilir. Paylaşılan fotoğraflarda telefonun yine benzer şekilde kalem kullanımını destekleyeceği görüldü. Bu bakımdan bugüne kadar piyasaya sunulan Galaxy Note serisi modellerinin daha gelişmiş bir versiyonunun Galaxy Note 8 olarak piyasaya sunulacağı da net bir şekilde öğrenildi.