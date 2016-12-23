Galaxy Note 7 Ağ Adı Uçuşu Geciktirdi

Havayollarında Samsung Galaxy Note 7 için ciddi önlemler alınırken oldukça farklı ve ilginç bir olay yaşandı.

Güncellenme 23 Aralık 2016 14:28

San Fransisco dışındaki bir bölgesel uçuşta yolcu tarafından akıllıca ama oldukça sorumsuzca yapılan bir trolleme uçuşun gecikmesine yol açtı.

Ağ Adını Galaxy Note 7 Yaptı!

Yolculardan birisi taşınabilir Wi-Fi erişim noktasını "Galaxy Note 7_1097" olarak değiştirdi. Bu durum diğer yolcular ve uçuş ekibi tarafından kısa süre içerisinde fark edilirken bu ağ adının Galaxy Note 7 cihazını uçakta kullanıldığı ve otomatik olarak bir Wi-Fi ağının oluşturulduğunu düşündürdü

Bu durum Note 7 sahibinin konuşmasını ve kendini belli etmesi için arka arkaya uyarı yapılmasına yol açsa da durum çok sonrasında ortaya çıktı. Üstelik uyarılar karşısında bu olaya sorumlu olan kişi açığa çıkmazken uçuş planlarının değişmesi gerekti.

Herkes Aranacaktı!

Yapılan uyarılar ile sonuca ulaşılamazken son bir uyarı yapılarak herkesin aranacağını söyledi. Yolcuların da baskısı ile birlikte şakayı yapan kişi açığa çıktı. Tüm bu yaşananlar sonrasında uçuş yaklaşık 1 saatlik gecikme ile yoluna devam edebildi.

Yangın Tehlikesi Bulunuyor

Galaxy Note 7'nin potansiyel bir patlama tehlikesi olması nedeniyle pek çok ülkede uçuşlar yasaklandı. Üstelik ihmallerde buluna kişiler yasalara karşı da bir suç işlemiş sayılıyor.