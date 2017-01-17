Galaxy J7 Prime Almanız İçin En Güçlü nedenler

Daha önce Galaxy S7 satın almadığınızı varsayarsak, Galaxy J7 Prime en çok sevdiğiniz modellerden birisi olabilir. İşte telefonun güçlü özellikleri.

Güncellenme 17 Ocak 2017 22:06

Galaxy J7 Prime bileşenlerinin birçoğu aynı yerde. Klasik bir Samsung modeli olarak görülen telefon, başarılı tasarımı ve yüksek performansı ile dikkat çekiyor.

Tasarım

Samsung Galaxy J7 Prime, Samsung'un en çok satan Galaxy S serisi ile aynı temel estetikte. Samsung, bu yeni cihazın fiyatını yakın akrabalarından daha düşük olduğu için düşürmedi ve temel olarak etiket fiyatı sürdürüldü.

En üst katmana göre daha düşük maliyetli cihazların çok daha kötü özelliklere sahip olacağı günler geride kaldı. Bu cihaz, 13,88 cm (5.5 inç) genişliğinde, 1080 x 1920 piksellik bir ekrana sahip. Ekran görev oranının % 73.3 olarak belirlendiği telefonda TFT kapasitif dokunmatik ekran dikkat çekiyor.

Parmak İzi Tarayıcısı

Tıpkı Nokia 6 gibi bu Samsung Galaxy J7 Prime da bir parmak izi tarayıcısı var. Parmak izi tarayıcıları, her tür uygulamayla ve akıllı telefon ödemeleri ile kullanışlı bir şekilde geliyor.

J7 Prime ile Samsung, Exynos 7870 Octa yonga setini sunuyor. Bu yonga seti ise Mali-T830MP2 GPU ve 8 çekirdekli 1.6 GHz Cortex-A53 içeriyor. Ayrıca dahili olarak 3GB RAM ve 16 ya da 32GB dahili bellek seçenekleri de mevcut. microSD kart desteği de telefonda yer alan diğer özellik.