Galaxy C5 Pro Avrupa Dışına Çekilecek

Samsung'un yeni ve önemli modellerinden olan Samsung Galaxy C5 Pro modelinin tüm dünyada satışa çıkabileceği belirtildi.

Güncellenme 05 Şubat 2017 16:44

C Pro modellerinde farklı bir strateji yürüten Samsung, Amerika ve Avrupa pazarlarının dışına da çıkarak bu modelleriyle satış istatistiklerini artırmayı başarmıştı. Son dönemlerde konuşulan en popüler telefon modellerinden birisi Galaxy C5 Pro için de benzer bir stratejinin yürütülebileceği belirtilirken bu hamlenin gelmesi halinde cihaz Amerika ve Avrupa dışında da satılmaya başlayacak.

Galaxy C5 Pro Satışı Genişletilebilir

Bu açıdan gelen bilgilerin doğru olması halinde önümüzdeki günlerde Samsung cephesinden yapılacak yeni açıklamalar ile birlikte satışa alanı daha da genişletilebilir. Galaxy A serisi ile dünya genelinde yüksek satış rakamlarına ulaşan Samsung'un A serisinin yanında yurtdışındaki en önemli güçlerinden ve güvendiği telefon serilerinden bir tanesi de C Pro serisi.

3 farklı versiyonunu bulunduğu Galaxy cep Pro serisi özellikle A serisi ile yarışabilecek düzeyde ve bu bakımdan telefonların piyasaya sunulmasının ardından yüksek satış rakamlarına ulaşması bekleniyor. Başlangıçta C Pro serisini sadece Çin'de satılacağı belirtilmiş olsa da gelen son bilgiler satış alanının oldukça genişleyeceği yönünde. Galaxy S5 Pro modelinde yer alan en önemli özellikleri ise şöyle;

5.5-inç Super AMOLED, Full HD (1080p) ekran

Qualcomm Snapdragon 625 çipset

4GB RAM

64GB sabit depolama alanı

Her biri 16MP ön ve arka kamera

Android 6.0.1 Marsmallow