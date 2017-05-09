Galatasaraylı futbolculara para cezası

Galatasaray yönetimi, kadrodaki tüm futbolculara para cezası verilmesini kararlaştırdı.

Güncellenme 09 Mayıs 2017 22:01

Galatasaray Kulübü'nde haftalık olağan yönetim kurulu toplantısı Türk Telekom Arena'da yapıldı. Toplantıda başkan Dursun Özbek ve yöneticiler, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası durum değerlendirmesi yaptı.

Başkan Dursun Özbek, yöneticilere bazı oyunculara ceza verip verilmemesi konusunda görüşlerini sordu. Galatasaraylı yöneticilerin çoğunluğu, Avrupa kupalarına katılım hakkının henüz elde edilmemesinden dolayı ligin kritik döneminde kadro dışı seçeneğinin uygun olmadığını belirtti. Yönetim kurulu üyeleri, yaklaşık 2 saat süren toplantıda değerlendirmelerde bulundu.

TUDOR'UN GELECEĞİ DE KONUŞULDU

Tudor'un geleceğinin de görüşüldüğü toplantıda bir kısım yönetici Hırvat teknik adamın kalmasından yana fikir belirtirken, bazı yöneticiler de yeni teknik adam ile yeni sezona başlanması gerektiğini anlattı.

"5-6 OYUNCUYLA TEMAS HALİNDEYİZ"

Başkan Dursun Özbek, yeni sezonda kadroda büyük değişiklikler yapacaklarını söylerken, 5-6 oyuncu ile temas halinde olduklarını ve bu futbolcuların ikisinin flaş isimler olduğunu belirtti.

Dursun Özbek, toplantının ardından Türk Telekom Arena'dan Florya'ya geçti. Özbek, tesislerde Tudor ile bir araya gelip antrenmanı izledi. Başkan Özbek, Florya'da oyuncularla yaptığı toplantıda, kadrodaki tüm futbolculara para cezası vermeyi kararlaştırdıklarını iletti.

GALATASARAY KULÜBÜ'NDE YENİ GÖREVLENDİRMELER

Öte yandan Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) düzenlediği sertifika programını tamamlayan Cenk Ergün'ün, Sportif AŞ'de futbol direktörlüğü görevine atandığı bildirildi.

Açıklamada, Florya'da futbol A takımı ve futbol akademisi bünyesinde tüm takımların sevk ve idaresinden sorumlu olacak Cenk Ergün'ün, yurt içi ve yurt dışı kulüpler arası ilişkiler ile transfer programlaması konularında da yetkili olarak görev yapacağı belirtildi.

Cenk Ergün'ün yardımcılığını ise futbol takımı idari menajeri Uğur Yıldız'ın yürüteceği duyuruldu.

Ayrıca, Florya'da futbol faaliyetleriyle ilgili tüm medya mecraları ile ilişkilerin organizasyonu konusunda futbol takımı medya koordinatörü olarak Hasan Tankaya'nın, futbol takımı medya sorumlusu olarak ise Eray Sözen'in görev alacağı da açıklandı.

NTV