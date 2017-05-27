Galatasaray'ın eski başkanı Ali Tanrıyar son yolculuğuna uğurlanıyor

Tanrıyar'ın cenazesi, tören için kulüp merkezinin de bulunduğu Türk Telekom Arena'ya getirildi. Tanrıyar'ın başkanlığı döneminde kazanılan kupalar burada sergilendi.

Güncellenme 27 Mayıs 2017 16:27

Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından olan ve 103 yaşında vefat eden Ali Tanrıyar için Türk Telekom Arena'da tören düzenlendi.

Gerçekleştirilen törende, kulüp başkanı Dursun Özbek, divan kurulu başkanı İrfan Aktar, yönetim kurulu üyeleri, Ali Tanrıyar'ın yakınları ve kulüp üyeleri hazır bulundu.

Dursun Özbek, yaptığı konuşmada, Ali Tanrıyar'ın her yönüyle önemli bir isim olduğunu vurgulayarak, "Büyük bir devlet adamını, çok iyi bir Galatasaraylıyı, yine çok iyi bir spor adamını son yolculuğuna uğurluyoruz. Ali ağabeyin vasıfları saymakla bitmez. Dolu dolu yaşamış biri. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." dedi.

"Onun yönetiminden 3 başkan çıktı"

İrfan Aktar ise Ali Tanrıyar'ı, Galatasaray'da büyük önem taşıyan ağabeylik vasfını en iyi taşıyan isimlerden biri olarak tanımlayarak, "Onun yönetiminden 3 başkan çıktı. Alp Yalman, Faruk Süren ve Özhan Canaydın. Galatasaray'daki birçok kurumun ve kurulun oluşturulmasına öncülük etmiştir. Örnek bir Galatasaraylı olduğu için hepinizin huzurunda ona veda ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ali Tanrıyar'ın oğlu Mustafa Tanrıyar ise babasının Galatasaray sevgisini her yönüyle yaşadığını aktarırken, "Gerçek anlamda Türk sporuna, Galatasaray'a çok faydalı olmuş bir kişi olarak nitelendirildi. Ben de bununla gurur duyuyorum." değerlendirmesinde bulundu

Konuşmaların ardından Ali Tanrıyar için katılımcılardan önce helallik alındı, sonrasında ise dualar okundu.

Anavatan Partisi'nin kurucu üyelerinden olan Ali Tanrıyar, 1983-1991 yıllarında iki dönem milletvekilliği, 3 Aralık 1983 ile 26 Ekim 1984 tarihlerini kapsayan dönemde ise İçişleri Bakanlığı yaparken, tabutu polis tören merasim birliği taşıdı.

Düzenlenen organizasyonun ardından Tanrıyar'ın naaşı, ikindi vakti kılınacak cenaze namazı için Teşvikiye Camisi'ne götürüldü.