Galatasaray'ı 2-1 yenen Başakşehir çeyrek finalde
Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray'ı 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında İstanbul Fatih Terim Stadı’nda Medipol Başakşehir ile Galatasaray karşılaştı.
15. dakikada Mustafa Pektemek'in golüyle M.Başakşehir 1-0 öne geçti.
Mustafa Pektemek'in 27. dakikasındaki golüyle M.Başakşehir, Galatasaray önünde 2-0 öne geçti.
Galatasaray 90+2. dakikada Eren Derdiyok'un golüyle farkı bire indirdi.
Karşılaşma Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor'un ardından Medipol Başakşehir çeyrek finale çıkan 4. takım oldu.
NTV