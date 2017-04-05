Galatasaray'dan sonra Fenerbahçe de UEFA ile görüşmeye hazırlanıyor

Galatasaray'ın ardından Fenerbahçe de UEFA ile finansal fair play görüşmesi yapmaya hazırlanıyor.

Güncellenme 05 Nisan 2017 19:07

Fenerbahçe, finansal fair play konusunda UEFA ile görüşmeye hazırlanıyor. Başkan Aziz Yıldırım ve UEFA Başkanı Ceferin'in gelecek ay Nyon'da görüşmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ve UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin önümüzdeki ay UEFA'nın Nyon'daki merkezinde bir araya gelecek.

Fenerbahçe sezon başında UEFA Mali Kontrol Komitesi ile bir anlaşma yapmıştı. Görüşme bu anlaşma üzerinden yapılacak. Özellikle Türk kulüplerinin kur farkından kaynaklanan sorunu masaya yatırılacak ve bir çözüm aranacak. Başkan Ceferin kur farkından kaynaklanan zarar konusunda Türk kulüplerine kolaylık sağlamak yönünde yeşil ışık yaktı ve sarı-lacivertlilerden gelen görüşme talebine olumlu yanıt verdi. Ceferin bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerinden de bilgi aldı.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de 41.Olağan UEFA Kongresi'nden önceki gün Helsinki'de Ceferin ile bir görüşme yaptı. Görüşme sonunda iki taraf da toplantıdan çıkan sonuçtan memnun ayrıldı.

NTV