Galatasaray'da divan kurulu toplantısı

Galatasaray Spor Kulübü yarın divan nisan ayı divan kurulu toplantısını gerçekleştirecek.

Güncellenme 11 Nisan 2017 10:52

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.

Toplantıda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin oy çokluğuyla reddedilmesiyle gündem oluşturan olağan mali genel kurulun değerlendirmesi de gerçekleştirilecek.

AA