Galatasaray'da divan kurulu toplantısı
Galatasaray Spor Kulübü yarın divan nisan ayı divan kurulu toplantısını gerçekleştirecek.
Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.
Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilecek toplantı, saat 13.30'da başlayacak.
Toplantıda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'yla (FETÖ/PDY) olan ilişkileri nedeniyle disipline sevk edilen isimlerden Arif Erdem ve Hakan Şükür'ün kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin oy çokluğuyla reddedilmesiyle gündem oluşturan olağan mali genel kurulun değerlendirmesi de gerçekleştirilecek.
AA