Galatasaray taraftarlarından tepki

Galatasaray kafilesi, Antalya'da taraftarların tepkisi ile karşılaştı. Öfkeli grup, futbolculara tepki gösterirken yönetimi de istifaya çağırdı.

Güncellenme 05 Mart 2017 18:10

Antalyaspor'la yarın oynayacak olan Galatasaray'ı Antalya'ya gelişinde karşılayan taraftarlar, sarı kırmızılı futbolculara tepki gösterip yönetimi istifaya çağırdı. Bazı taraftarlar takım otobüsünü yumrukladı.

Galatasaray, saat 13.20'de uçakla Antalya'ya geldi. Sarı kırmızılı takımı havalimanında karşılayan bir grup taraftar, futbolcu ve yöneticileri protesto etti, takımlarının kötü gidişatına tepki gösterdi.

Taraftarlar, futbolcu ve yöneticiler kendilerini bekleyen otobüsüne bindikten sonra da protestolarını sürdürdü. Bu arada taraftarlar, kendilerini uzaklaştırmak isteyen polisle de tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, karşılıklı yumruk ve tekmelerin atıldığı görüldü.

Bazı taraftarlar, hareket etmeye başlayan otobüse yumruk ve tekme attıkları dikkati çekti. Galatasaray kafilesi, daha sonra kalacağı otele gitti.

"EY RUH NERDESİN?"

Taraftarlar, 'Ey ruh nerdesin. Bize eski Cim Bom'u verin' yazılı pankart da açtı.Sarı kırmızılı ekipte sakatlığı bulunan Hollandalı Sneijder, idmanda sakatlık geçiren De Jong ve sarı kart cezalısı olan Podolski'nin yanı sıra tedavisi devam eden Serdar Aziz, Antalya'ya getirilmedi. Teknik direktör Igor Tudor'un Antalya kafilesinde şu isimler yer aldı:



"Muslera, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Linnes, Rodrigues, Sinan Gümüş, Cenk Gönen, Bruma, Chedjou, Hakan Balta, Carole, Semih Kaya, Tolga Ciğerci, Pesqueira, Cavanda ve Sabri Sarıoğlu."

NTV