Galatasaray stadının adı değişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Statlardan Arena ismi kalkacak" talimatı üzerine Türk Telekom Arena'nın adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu oluyor.

Güncellenme 27 Mayıs 2017 17:50

Galatasaray Kulübü eski başkanı Ali Tanrıyar’ın vefatı nedeniyle saat 14:00’de düzenlenen törenin ardından Galatasaray Yönetim Kurulu, Başkan Dursun Özbek’in isteği üzerine özel gündem maddesi ile toplandı.

Ve bu zirve sonrasında Türk Telekom Arena’nın isminin değişme kararı alındı. Stattan Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Alper Narman, bu kararı Hürriyet’e açıklayarak “ Bugün yapılan olağanüstü yönetim kurulu toplantısı neticesinde Pazartesi gününden itibaren stadyumumuzun adı Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu olacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Statlardan Arena ismi kalkacak" talimatının ardından stadının ilk ismini değiştiren kulüp Galatasaray oldu.

İHA