Galatasaray, lider Başakşehir'e boyun eğdi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı kendi evinde 2-1 yendi.

Güncellenme 05 Kasım 2016 09:47

Galatasaray, TT Arena'da lig lideri Medipol Başakşehir'e boyun eğdi. Sarı Kırmızılılar, Sinan Gümüş'le 1-0 öne geçti. Mehmet Battal, skoru eşitledi; Yalçın Ayhan'ın sayısı maçın sonucunu belirledi, Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir:2.

Spor Toto Süper Lig'de 10. haftanın açılış maçında Galatasaray ile lider Medipol Başakşehir'i karşı karşıya getiren maçta gülen taraf konuk ekip oldu. İki takımın da temkinli başladığı maçta Galatasaray 32. dakikada bu sezon ligde ilk kez ağları havalandıran Sinan Gümüş'le 1-0 öne geçti. Konuk ekibin yanıtı gecikmedi. 4 dakika sonra Mehmet Battal, Medipol Başakşehir'in ilk golünü kaydetti.

İlk yarı 1-1'lik beraberikle sona ererken; iki takım da ikinci yarının başlarında net fırsatlar yakaladı. Ancak daha organize bir görüntü sergileyen Başakşehir, 60'da Yalçın Ayhan'ın golüyle öne geçti. Muslera'nın hatasında kazanılan serbest vuruşu Emre Belözoğlu ortaladı, daha önce Galatasaray forması giyen bir başka oyuncu Yalçın'ın kafa vuruşunda konuk ekip 2-1 öne geçti.



Kalan dakikalarda iki takımın da çabası sonuç vermedi ve Medipol Başakşehir, Galatasaray'ı deplasmanda 2-1 yenerek 10. haftayı da lider geçti. Resmi maçlarda, üstüste 19. maçında da yenilgi yüzü görmeyen Medipol Başakşehir puanını 26 yaptı ve 20 puanda kalan Galatasaray ile arasındaki puan farkını 6'ya çıkardı.



NTV









