Galatasaray kupa maçında Tuzlaspor'a yenildi

Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında Galatasaray, Tuzlaspor'a konuk oldu. 3 kırmızı kartın çıktığı maç Tuzlaspor'un 3-2'lik galibiyeti ile sonuçlandı.

Güncellenme 28 Aralık 2016 23:59

Galatasaray , Tuzlaspor ile Ziraat Türkiye Kupası'nda karşı karşıya geldi. Üç kırmızı kart çıkan mücadeleyi Galatasaray 9 kişi, Tuzlaspor ise 10 kişi tamamladı. Sarı-Kırmızılı ekip, rakibine 3-2 mağlup oldu.

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası E Grubu’nun 4. haftasında bugün Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Tuzlaspor’a konuk oldu. Karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetti.



Maçtan dakikalar...



16. dakikada kaleci Cenk ile karşı karşıya kalan Tuzlaspor oyuncusu Kıvanç, önemli bir fırsatı teperek topu auta gönderdi.



30. dakikada Cavanda, sakatlanarak kenara geldi. 25 yaşındaki oyuncunun yerine Lionel Carole dahil oldu.



İlk yarıda son saniyelere girilirken Chedjou, attığı golle Galatasaray'ı 1-0 öne geçirdi. Karşılaşmada ilk yarı Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.



Goller üst üste geldi



İkinci yarı hızlı başladı. 51. dakikada Arif Şahin attığı golle mücadeleye eşitliği getirdi. 53. dakikada Tuncay skoru 2-1 yaptı!



Galatasaraylı futbolcu Chedjou, 56. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Galatasaray, karşılaşmanın kalan dakikalarını 10 kişi tamamlayacak.



10 kişi kalan Galatasaray, 58. dakikada Tuzlasporlu Ozan'ın golüyle 3-1 geriye düştü.



Galatasaray 9 kişi!



Sarı-Kırmızılı ekip, 62. dakikada Yasin Öztekin'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.



Galatasaray'da Martin Linnes, 70. dakikada attığı golle mücadelede farkı 1'e indirdi.



Tuzlaspor'a da kart çıktı!



Galatasaray, iki oyuncusunun kırmızı kart görmesi ile 9 kişi kalmıştı. Tuzlaspor'da da 71. dakikada Doğan Ateş çift sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Tuzlaspor oyuna 10 kişi, Galatasaray ise 9 kişi devam etti.



Kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı. Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda rakibi Tuzlaspor'a 3-2 mağlup oldu. Tuzlaspor, bu sonuçla Galatasaray karşısında büyük bir sürprize imza attı.

