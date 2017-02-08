Galatasaray İtalyan ekibi konuğu olacak
Galatasaray kadın Basketbol Takımı İtalya'da deplasmanda Virtus Eirene takımıyla karşılaşacak.
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası son 8 turu ilk maçında yarın deplasmanda İtalyan ekibi Virtus Eirene'yle karşılaşacak.
Ragusa kentindeki Pala Minardi'de yapılacak müsabaka, TSİ 22.30'da başlayacak.
Rövanş 16 Şubat'ta
Mücadelenin rövanşı ise 16 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.
Sarı-kırmızılı takım, tur atlayacak ekibin çeyrek finale yükseleceği eşleşmenin ilk maçında avantajlı bir skor almak için mücadele verecek.
AA